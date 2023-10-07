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США могут предоставить Польше «Железный купол» с условием передачи Украине Patriot

07 октября 2023, 15:32

США могут предоставить Польше «Железный купол» с условием передачи Украине Patriot

Польша может получить от США систему противовоздушной обороны «Железный купол», взамен страна должна будет передать Украине уже полученные системы Patriot. Об этом пишет «Европейская правда».

Будущее дальнейшей военной помощи Украине со стороны США находится под угрозой из-за внутренних конфликтов в Конгрессе, поэтому администрация Джо Байдена разрабатывает альтернативные методы поставки оружия Киеву.

Администрация США рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для предоставления дополнительной военной помощи Украине после того, как Конгресс остановил финансирование вооружений.

Параллельно в Сенате возникла идея осуществить трехсторонний обмен, в рамках которого Польша получит от Америки израильскую систему «Железный купол», а Польша передаст часть своих систем Patriot Украине.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине две пусковые установки IRIS-T SLS и две установки Patriot.

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