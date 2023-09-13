Германия передаст Украине 2 пусковые установки IRIS-T SLS и 2 установки PATRIOT

Новые пусковые установки входят в очередной пакет помощи ПВО от Федеративной Республики Германии. Об этом сообщает правительственный портал партнера Украины.



Помимо четырех новых пусковых установок, список также дополнят: 86 122 боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD (из запасов Бундесвера и промышленности), три РЛС ТРМЛ-4Д, ракеты ПАТРИОТ, 46 самоходных зенитных установок, два ЗРК IRIS-T SLM, ракеты IRIS-T SLM, ЗРК ПАТРИОТ с запчастями, 4000 снарядов, боеприпасы для самоходных зенитных установок 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER и переносные ЗРК СТРЕЛА на 2700 человек.



Новые поставки должны помочь усилить противовоздушную оборону Украины, потому РФ без остановки атакует инфраструктурные объекты по территории всей страны.



Ранее российские оккупанты в ночь на 13 сентября в очередной раз обстреливали Украину. Одесская и Сумская области были атакованы ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 32 вражеские цели.