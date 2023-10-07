США можуть надати Польщі «Залізний купол» за умови передачі Україні Patriot

Польща може отримати від США систему протиповітряної оборони «Залізний купол», натомість країна має передати Україні вже отримані системи Patriot. Про це пише «Європейська правда».



Майбутнє подальшої військової допомоги Україні з боку США перебуває під загрозою через внутрішні конфлікти в Конгресі, тому адміністрація Джо Байдена розробляє альтернативні методи постачання зброї Києву.



Адміністрація США розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надання додаткової військової допомоги Україні після того, як Конгрес зупинив фінансування озброєнь.



Паралельно у Сенаті виникла ідея здійснити тристоронній обмін, у рамках якого Польща отримає від Америки ізраїльську систему «Залізний купол», а Польща передасть частину своїх систем Patriot Україні.



Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні дві пускові установки IRIS-T SLS та дві установки Patriot.