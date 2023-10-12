Ночная атака РФ: ПВО сбила 28 из 33 «шахедов»

В ночь на 12 октября оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе. Всего зафиксировано пуски 33 «шахедов». Силы ППО уничтожили 28 воздушных целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



Отмечается, пуски БПЛА типа «Shahed» были с северного и южного направлений — Белгородская область (РФ) и с мыса Чауда (временно оккупированный Крым).



«БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины. Всего этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 28 «Shahed-131/136»»», — говорится в сообщении.



Напомним, 10 октября россияне обстреляли Золотую Балку на Херсонщине.