Нічна атака РФ: ППО збила 28 із 33 «шахедів»

У ніч на 12 жовтня окупанти в чергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Усього зафіксовано пуски 33 «шахедів». Сили ППО знищили 28 повітряних цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Зазначається, пуски БПЛА типу «Shahed» були з північного та південного напрямів — Білгородська область (РФ) та з мису Чауда (тимчасово окупований Крим).



«БпЛА летіли у різних напрямках, тому протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України. Усього цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 «Shahed-131/136»», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 10 жовтня росіяни обстріляли Золоту Балку на Херсонщині.