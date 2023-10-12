На Донетчине вследствии обстрелов военными РФ погиб ребенок – начато расследование

Последствее обстрелов Фото: Донецкая областная прокуратура

Очередные обстрелы Донбасса – начато расследование по факту убийства двух человек, среди которых 11-летний ребенок и ранение семерых. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, 12 октября 2023 года российская армия обстреляла г. Авдеевку. Осколочные ранения получили мужчина 58 лет и 61-летняя женщина.

Также военные РФ совершили ракетные удары по с. Богатырь Волновахского района. От попадания средств поражения погиб 11-летний мальчик, а его 6-летний брат получил ранение туловища. Их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами.

Под вражеским огнем оказалось и с. Галицыновка Покровского района. Там в результате разрывов снарядов получили телесные повреждения мужчина 32-х и женщина 62-х лет.

Кроме того, армия РФ атаковала г. Горняк Покровского района. От попаданий российских боеприпасов погибла 44-летняя женщина. Ее 24-летний зять получил травмы.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).