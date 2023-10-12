На Донеччині внаслідок обстрілів військовими РФ загинула дитина — розпочато розслідування

Наслідок обстрілів Фото: Донецька обласна прокуратура

Чергові обстріли Донецької області — розпочато розслідування за фактом вбивства двох людей, серед яких 11-річна дитина та поранення сімох. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



За даними слідства, 12 жовтня 2023 року російська армія обстріляла Авдіївку. Уламкові поранення отримали чоловік 58 років та 61-річна жінка.



Також військові РФ здійснили ракетні удари по селу Богатир Волноваського району. Від влучення засобів поразки загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат отримав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір госпіталізували з множинними рваними ранами.



Під ворожим вогнем виявилось і село Галицинівка Покровського району. Там внаслідок розривів снарядів отримали тілесні ушкодження чоловік 32-х та жінка 62-х років.

Крім того, армія РФ атакувала місто Гірник Покровського району. Від влучень російських боєприпасів загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять отримав травми.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).