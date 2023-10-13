Войска РФ утром ударили по Покровску: есть жертвы и разрушения

Последствия обстрела Покровска. Фото: ОВА

Сегодня утром, 13 октября, российские захватчики, в очередной раз обстреляли Покровск Донецкой области. Информация о раненых не поступала. Об этом сообщила пресс-служба Покровской городской военной администрации.



Отмечается, что сейчас в городе проводятся спасательные работы.



Обновлено (10:06). В Покровске известно как минимум об одном погибшем и 13 раненых, сообщает областная военная администрация.



В результате российского обстрела повреждены два здания. Тип оружия и последствия удара устанавливаются.



Напомним, оккупанты четвертые сутки атакуют Авдеевку, есть погибшие и раненые.