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У Севастополі стався вибух: що відомо

13 жовтня 2023, 10:31

У Севастополі стався вибух: що відомо

У Севастополі чули гучний вибух. Фото: «Кримський вітер» У Севастополі чули гучний вибух. Фото: «Кримський вітер»

У Севастополі пролунав сильний вибух, який відчули навіть у віддалених частинах міста, ймовірно, на малому ракетному кораблі. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що о 10:30 13 жовтня на рейді Севастополя вибухнув корабель.

«На рейді Севастополя вибухнув корабель. Глухий вибух відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів», — йдеться у повідомленні. 

Пізніше оприлюднили фото та відео, на яких можна побачити, як йде дим. За попередньою інформацією, вибухнув малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М, який є носієм крилатих ракет Калібр.

Разом з тим, призначений РФ «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що гучні звуки, які чули в місці, — «це тренування розрахунків ППДО». «Також проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря», — додав він.

Згодом «Кримський вітер» опублікував кадри, на яких видно політ військового вертольота у Севастополі. Стверджується, що на території Нахімовського училища він вивантажив загиблих та поранених російських військових після вибуху на кораблі.

Також опубліковано відео, на якому їдуть машини швидкої допомоги. 

Оновлено. Інформація про вибух на російському військовому кораблі у Севастополі поки не підтверджується.

Телеграм-канал «Кримський вітер» написав, що на чіткіших фото видно, що це не малий ракетний корабель, а патрульний корабель проекту 22160 типу «Василь Биков».

«Він знаходиться на зовнішньому рейді, на вигляд — цілий», — наголошується в повідомленні.

«Кримський вітер» додав, що корабель, ймовірно, пустив чорний дим із труби — шлейф — і цей момент співпав із підводним вибухом навчань, про які розповідав «губернатор» Развожаєв.

Проросійські телеграм-канали пишуть, що корабель навмисне випустив чорний диму із труби — це стара традиція на флоті.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив , що корабель Чорноморського флоту РФ «Павло Державін» напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу тимчасового окупованого Севастополя.

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