Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами ЗСУ атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павло Державін» завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. Про це УП дізналася від джерела у спецслужбі.



Деталі в Службі безпеки не розкрили, але додають, що обидва судна були уражені «Морськими малюками» з експериментальним озброєнням.



Атака сталася під час виходу кораблів із Севастопольської бухти.



Раніше, 12 жовтня, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що корабель Чорноморського флоту РФ «Павло Державін» напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу тимчасового окупованого Севастополя.



Оновлено. Сьогодні Плетенчук уточнив, що «Павло Державін» отримав друге пошкодження та відійшов на кілька кілометрів.



Сьогоднішню атаку на корабель «Павло Державін» підтверджує і російський телеграм-канал «Рибар», який підтримує війну проти України.



«На жаль, корабель отримав пошкодження винторулевої групи. Для надання допомоги до "Державіна" був направлений буксир, який також зазнав атаки супротивника. Кораблі залишилися на ходу, але ступінь пошкодження невідомий», — пише «Рибар».



Також сьогодні вранці з'явилася інформація, що вибухнув малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М», який є носієм крилатих ракет Калібр.