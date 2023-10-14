За сутки в Покровске Донецкой области под обстрелами ранен 21 человек

За пятницу, 13 октября, российские войска ранили 22 жителей Донбасса. Об этом стало известно из отчета Донецкой областной военной администрации.



В Авдеевке ранен 1 человек, в Покровске — 21.



Как сообщалось, 13 октября российские захватчики в очередной раз обстреляли Покровск Донецкой области.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1738 человек, еще 4255 жителей получили ранения.

Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.