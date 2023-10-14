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Обстрел Богатыря Донецкой области: погиб 11-летний мальчик

14 октября 2023, 11:51

Обстрел Богатыря Донецкой области: погиб 11-летний мальчик

Российские войска атаковали село Богатырь Донецкой области из РСЗО «Смерч» 12 октября. В Национальной полиции показали последствия удара, в результате которого погиб 11-летний мальчик.  

Как сообщалось, 31-летняя мать и ее младший сын госпитализированы с многочисленными ранениями.

Повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские авто и электросеть.

Полицейские обошли пострадавший район. Некоторые люди в момент обстрела успели спрятаться в подвалах, другие чудом выжили под руинами собственных домов.

На видео один из местных жителей, склонившись над телом ребенка, говорит, что у него накануне обстрела был день рождения. 

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