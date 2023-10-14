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Обстріл Богатиря Донецької області: загинув 11-річний хлопчик

14 жовтня 2023, 11:51

Обстріл Богатиря Донецької області: загинув 11-річний хлопчик

Російські війська атакували село Богатир Донецької області із РСЗВ «Смерч» 12 жовтня. У Національній поліції показали наслідки удару, внаслідок якого загинув 11-річний хлопчик.

 Як повідомлялося, 31-річну матір та її молодшого сина госпіталізовано з численними пораненнями.

Пошкоджено 20 приватних будинків, церкву, школу, цивільні авто та електромережу.

Поліцейські обійшли потерпілий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами власних будинків.

На відео один із місцевих жителів, схилившись над тілом дитини, каже, що у нього напередодні обстрілу був день народження. 

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