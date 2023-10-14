Обстріл Богатиря Донецької області: загинув 11-річний хлопчик

Російські війська атакували село Богатир Донецької області із РСЗВ «Смерч» 12 жовтня. У Національній поліції показали наслідки удару, внаслідок якого загинув 11-річний хлопчик.



Як повідомлялося, 31-річну матір та її молодшого сина госпіталізовано з численними пораненнями.



Пошкоджено 20 приватних будинків, церкву, школу, цивільні авто та електромережу.



Поліцейські обійшли потерпілий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами власних будинків.

На відео один із місцевих жителів, схилившись над тілом дитини, каже, що у нього напередодні обстрілу був день народження.