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Шахте беглого экс-министра времен Януковича пообещали налоговые льготы в России

16 октября 2023, 21:12

Шахте беглого экс-министра времен Януковича пообещали налоговые льготы в России

Компания на оккупированной РФ территории Донецкой области «Горняк-95, подконтрольная экс-министру доходов и сборов времен Януковича Александру Клименко, получила статус участника свободной экономической зоны. Об этом сообщил российский «Фонд развития территорий».

Донецкое предприятие «Горняк-95» займется модернизацией шахты: купит новое оборудование и увеличит объемы добычи угля.

«Этот проект обеспечит работой порядка 750 человек. В ближайшие пять лет компания планирует инвестировать в проект порядка 430 миллионов рублей, при этом статус участника СЭЗ позволит предприятию рассчитывать на налоговые льготы в размере около 620 миллионов рублей», — отметил гендиректор «Фонда развития территорий» Ильшат Шагиахметов. 

Напомним, в августе в захваченном войсками РФ Донецке был замечен Александр Клименко — министр доходов и сборов при президентстве Виктора Януковича. 

В конце февраля 2014-го года он поспешно выехал из Украины. Клименко находится в розыске украинских спецслужб. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств. 

Более пяти лет о Клименко ничего не было слышно. И вот в августе он появился в сюжете донецкого телеканала. Экс-министр рассказал о введении в эксплуатацию новой лавы на шахте «Горняк-95». Он — «главный акционер» предприятия.

Клименко называют главным акционером группы «Родина», куда входит шахта «Горняк-95». Согласно данных реестров об этой компании, по этому же адресу в Москве находится еще одна компания, где фигурирует фамилия Клименко. Гендиректором «Родины» обозначена некая Нина Клименко. Человек с таким же именем является учредителем общества с ограниченной ответственностью «Родина» в Донецке, которое занимается торговлей топливом и металлами, и ООО «Горняк-95». Обе компании «Родина» связаны и между собой, и с фамилией Клименко. Также в этот пул входит инвестиционная компания «Эквити», зарегистрированная в Донецке.

И Нина Клименко, и московская компания «Родина» стали учредителями шахты «Горняк-95» относительно недавно — в начале 2023 года. Именно тогда группировка «ДНР» начала активно продвигать тему инвестирования в донецкие шахты

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