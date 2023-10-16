Шахті екс-міністра часів Януковича пообіцяли податкові пільги в Росії

Компанія на окупованій РФ території Донецької області, яка підконтрольна екс-міністрові доходів та зборів часів Януковича Олександру Клименку, набула статусу учасника вільної економічної зони. Про це повідомив російський «Фонд розвитку територій».



Донецьке підприємство «Гірник-95» займеться модернізацією шахти: придбає нове обладнання та збільшить обсяги видобутку вугілля.



«Цей проект забезпечить роботою близько 750 осіб. У найближчі п'ять років компанія планує інвестувати в проект близько 430 мільйонів рублів, при цьому статус учасника ВЕЗ дозволить підприємству розраховувати на податкові пільги в розмірі близько 620 мільйонів рублів», — зазначив гендиректор «Фонду розвитку територій» Ільшат Шагіахметов.



Нагадаємо, у серпні в захопленому військами РФ Донецьку було помічено Олександра Клименка — міністра доходів і зборів за президентства Віктора Януковича.



Наприкінці лютого 2014 року він поспішно виїхав з України. Клименко перебуває у розшуку українських спецслужб. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні бюджетних коштів.



Понад п'ять років про Клименка нічого не було чути. І ось у серпні він з'явився у сюжеті донецького телеканалу. Екс-міністр розповів про введення в експлуатацію нової лави на шахті «Гірник-95». Він – «головний акціонер» підприємства.



Клименка називають головним акціонером групи «Батьківщина» (Родина), куди входить шахта «Гірник-95». Згідно з даними реєстрів про цю компанію, на цій же адресі в Москві знаходиться ще одна компанія, де фігурує прізвище Клименка. Гендиректором «Батьківщини» вказана Ніна Клименко. Людина з таким самим ім'ям є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» у Донецьку, яке займається торгівлею паливом та металами, та ТОВ «Гірник-95». Обидві компанії «Батьківщина» пов'язані і між собою, і з прізвищем Клименко. Також до цього пулу входить інвестиційна компанія «Еквіті», зареєстрована в Донецьку.



І Ніна Клименко, і московська компанія «Батьківщина» стали засновниками шахти «Гірник-95» відносно нещодавно на початку 2023 року. Саме тоді угруповання «ДНР» почало активно просувати тему інвестування в донецькі шахти.