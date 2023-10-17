При обстреле Херсона пострадало пятеро человек

Пострадали два работника охранной фирмы, которые во время обстрела находились в служебном автомобиле. Фото: telegram

В результате обстрела российскими войсками Херсона, были зафиксированы попадания в жилую зону. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«В результате обстрела травмированы люди. Пострадали два работника охранной фирмы, которые во время обстрела находились в служебном автомобиле. Еще один раненый – 47-летний мужчина. Его госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней. Состояние пострадавшего – средней тяжести», — заявил Прокудин.



Также под обстрел попало транспортное предприятие. Пострадали два работника. Это мужчины в возрасте 52 лет. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами. Всего за день пострадало пять человек.



Напомним, вчера, 16 октября, в Изюме Харьковской области пенсионер подорвался на неизвестном предмете.