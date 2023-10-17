Під час обстрілу Херсона постраждало п'ятеро людей

Постраждали двоє працівників охоронної фірми, які під час обстрілу перебували у службовому автомобілі. Фото: telegram

Внаслідок обстрілу російськими військами Херсона було зафіксовано потрапляння до житлової зони. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Внаслідок обстрілу травмовано кілька людей. Постраждали двоє працівників охоронної фірми, які під час обстрілу перебували у службовому автомобілі. Ще один поранений – 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан потерпілого – середньої тяжкості», - заявив Прокудін.



Також під обстріл потрапило транспортне підприємство. Постраждали двоє працівників. Це чоловіки віком 52 років. Вони госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Усього за день постраждало п'ятеро людей.



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