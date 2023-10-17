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В результате взрыва под Днепром пострадал мужчина: детали

17 октября 2023, 15:23

В результате взрыва под Днепром пострадал мужчина: детали

Под Днепром произошел взрыв в доме. Фото: ГСЧС Под Днепром произошел взрыв в доме. Фото: ГСЧС

Сегодня, 17 октября, в Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме. Под завалами оказался мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Апостолово.

«При неустановленных обстоятельствах в одноэтажном жилом доме произошел взрыв. Под завалами оказался мужчина», — говорится в сообщении.

Специалисты ГСЧС деблокировали 53 пострадавшего. Мужчина госпитализирован в больницу.

Напомним, под завалами общежития аграрного университета в Славянске Донецкой области находятся люди

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