В результате взрыва под Днепром пострадал мужчина: детали

Под Днепром произошел взрыв в доме. Фото: ГСЧС

Сегодня, 17 октября, в Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме. Под завалами оказался мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Отмечается, что инцидент произошел в городе Апостолово.

«При неустановленных обстоятельствах в одноэтажном жилом доме произошел взрыв. Под завалами оказался мужчина», — говорится в сообщении.

Специалисты ГСЧС деблокировали 53 пострадавшего. Мужчина госпитализирован в больницу.



Напомним, под завалами общежития аграрного университета в Славянске Донецкой области находятся люди.