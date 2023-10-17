Внаслідок вибуху під Дніпром постраждав чоловік: деталі

Сьогодні, 17 жовтня, на Дніпропетровщині стався вибух у житловому будинку. Під завалами опинився чоловік. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зазначається, що інцидент стався у місті Апостолово.
«За невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку стався вибух. Під завалами опинився чоловік», — йдеться у повідомленні.
Фахівці ДСНС деблокували 53 потерпілого. Чоловіка госпіталізовано до лікарні.
Нагадаємо, під завалами гуртожитку аграрного університету у Слов'янську Донецької області перебувають люди.