Внаслідок вибуху під Дніпром постраждав чоловік: деталі

Під Дніпром стався вибух у будинку. Фото: ДСНС

Сьогодні, 17 жовтня, на Дніпропетровщині стався вибух у житловому будинку. Під завалами опинився чоловік. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Зазначається, що інцидент стався у місті Апостолово.

«За невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку стався вибух. Під завалами опинився чоловік», — йдеться у повідомленні.

Фахівці ДСНС деблокували 53 потерпілого. Чоловіка госпіталізовано до лікарні.



Нагадаємо, під завалами гуртожитку аграрного університету у Слов'янську Донецької області перебувають люди.