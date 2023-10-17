Под завалами общежития в Славянске находятся люди — ГСЧС

Под завалами общежития аграрного университета в Славянске Донецкой области, который российские войска обстреляли в ночь на вторник, 17 октября, находятся люди. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
«Агрессор снова коварно нанес удар по жилой застройке г. Славянск. В результате обстрела разрушения получило пятиэтажное здание общежития», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, под завалами находятся два человека.
«На месте происшествия работают спасатели. Продолжаются аварийно-спасательные работы», — добавляют в ГСЧС.
Напомним, ночью под удар попала гражданская инфраструктура Славянска. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.
«Неспокойная ночь в Славянске. Два прилета в центр города, улица Свободы. Попадание в общежитие аграрного университета. Обошлось без жертв», — отметил Лях.