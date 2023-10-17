Под завалами общежития в Славянске находятся люди — ГСЧС

Спасатели пытаются отыскать людей под завалами разрушенного обстрелом общежития в Славянске. Фото: ГСЧС Украины

Под завалами общежития аграрного университета в Славянске Донецкой области, который российские войска обстреляли в ночь на вторник, 17 октября, находятся люди. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«Агрессор снова коварно нанес удар по жилой застройке г. Славянск. В результате обстрела разрушения получило пятиэтажное здание общежития», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, под завалами находятся два человека.

«На месте происшествия работают спасатели. Продолжаются аварийно-спасательные работы», — добавляют в ГСЧС.

Напомним, ночью под удар попала гражданская инфраструктура Славянска. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

«Неспокойная ночь в Славянске. Два прилета в центр города, улица Свободы. Попадание в общежитие аграрного университета. Обошлось без жертв», — отметил Лях.