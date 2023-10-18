Под завалами общежития в Славянске людей не оказалось — ГСЧС

Разбор завалов на месте разрушенного общежития в Славянске. Фото: ГСЧС

В Славянске Донецкой области спасатели завершили разбор завалов на месте удара армии РФ по общежитию.

Разбор завалов частично разрушенного пятиэтажного здания продолжался примерно до 17:00 вторника ,17 октября. На месте удара работало 36 спасателей.

«Спасатели в ходе аварийно-спасательных работ осуществили разбор более 50 тонн разрушенных строительных конструкций на месте частично разрушенной плиты пятиэтажного здания общежития в Славянске», — сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Информация о возможном пребывании людей под завалами не подтвердилась, уточнили «Суспільному Донбас» в пресс-службе спасателей.

Напомним, 17 октября российские военные обстреляли центр Славянска, попали в общежитие Луганского аграрного университета. По словам начальника Славянской ГВА Вадима Ляха, было два удара, в результате обстрела никто из гражданских не пострадал.