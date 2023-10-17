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Війська РФ вночі вдарили по центру Слов'янська

17 жовтня 2023, 09:11

Війська РФ вночі вдарили по центру Слов'янська

Влучання в гуртожиток аграрного коледжу у Слов'янську. Фото: Слов'янська міськрада Влучання в гуртожиток аграрного коледжу у Слов'янську. Фото: Слов'янська міськрада

Минулої доби, 16 жовтня, російські війська завдали загалом 10 ракетних і 68 авіаційних ударів, 87 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, під удар потрапила громадянська інфраструктура Слов'янська. Про це повідомив голова міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

«Не спокійна ніч у Слов'янську. Два прильоти, центр міста, вулиця Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного університету. Обійшлося без жертв», - зазначив Лях.

Раніше стало відомо, що російська армія минулої доби, 16 жовтня, вбила двох жителів, також одна людина отримала поранення на Донеччині.

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