Під завалами гуртожитку у Слов'янську перебувають люди — ДСНС

Рятувальники намагаються відшукати людей під завалами зруйнованого обстрілом гуртожитку у Слов'янську. Фото: ДСНС України

Під завалами гуртожитку аграрного університету у Слов'янську Донецької області, який російські війська обстріляли у ніч проти вівторка, 17 жовтня, перебувають люди. Про це повідомляє ДСНС України.

«Агресор знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов'янськ. Внаслідок обстрілу руйнування отримав п'ятиповерховий будинок гуртожитку», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, під завалами перебувають двоє людей.

«На місці події працюють рятувальники. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи», — додають до ДСНС.

Нагадаємо, вночі під удар потрапила громадянська інфраструктура Слов'янська. Про це повідомив голова міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

«Неспокійна ніч у Слов'янську. Два прильоти до центру міста, вулиця Свободи. Потрапляння до гуртожитку аграрного університету. Обійшлося без жертв», — зазначив Лях.