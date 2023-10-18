Під завалами гуртожитку у Слов'янську людей не було — ДСНС

Розбір завалів на місці зруйнованого гуртожитку у Слов'янську. Фото: ДСНС

У Слов'янську Донецької області рятувальники завершили розбір завалів на місці удару армії РФ по гуртожитку.

Розбір завалів частково зруйнованої п'ятиповерхової будівлі тривав приблизно до 17:00 вівторка, 17 жовтня. На місці удару працювало 36 рятувальників.

«Рятувальники під час аварійно-рятувальних робіт здійснили розбір понад 50 тонн зруйнованих будівельних конструкцій на місці частково зруйнованої плити п'ятиповерхової будівлі гуртожитку у Слов'янську», — повідомили у прес-службі облуправління ДСНС.

Інформація про можливе перебування людей під завалами не підтвердилася, уточнили «Суспільному Донбас» у прес-службі рятувальників.

Нагадаємо, 17 жовтня російські військові обстріляли центр Слов'янська, потрапили до гуртожитку Луганського аграрного університету. За словами начальника Слов'янської ГВА Вадима Ляха, було два удари, внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав.