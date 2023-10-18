Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Две южные области Украины попали под российский обстрел: есть жертвы

18 октября 2023, 23:20

Две южные области Украины попали под российский обстрел: есть жертвы

В Николаевской и Херсонской областях вечером 18 октября в результате российских обстрелов среди мирного населения есть погибшие и раненые.

В результате обстрела российскими оккупантами населенного пункта Степивской громады Николаевской области погибла женщина, есть раненые.

Как сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким, тело женщины достали из-под завалов разрушенного здания.

«Вероятно, еще один человек находится под завалами. Также пока известно об одном раненом», — сообщил Ким.

Так же он сообщил, что в результате обстрела есть повреждения жилых домов и сельхозпредприятия.

В Херсоне за вечер 18 октября пострадали двое мирных жителей. Как сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, во время обстрела Корабельного района со стороны российских оккупационных войск ранены двое мужчин.

«Оба госпитализированы. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма», — написал Мрочко в Telegram.

ТЕГИ

Прочее
последствия обстрела
Места
Николаевская область Херсонская область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:00
Обстрел оккупированной Луганщины: разрушен детский сад, погиб мужчина
19:30
В Авдеевку перестали доставлять гуманитарную помощь из-за обострения ситуации — Барабаш
18:47
В Донецкой области планируют возобновить работу закрытых отделений «Укрпочты»
17:24
Члены семей погибших и пострадавшие в Грозе начали получать выплаты
16:14
На Донетчине за двое суток вернули свет в 12 населенных пунктов
15:50
Россияне нанесли удар по Харькову, ранена пенсионерка
15:28
На Херсонскую область оккупанты сбросили шесть авиабомб — ОВА
11:50
Под завалами многоэтажного дома в Запорожье могут находиться люди — ГСЧС
11:35
«ДНР» ставит подростков на воинский учет
10:56
Обстрелом поврежден православный храм в Запорожье
10:30
Под Авдеевкой оккупанты вводят в бой технику 1950-х годов — Newsweek
09:45
Под завалами общежития в Славянске людей не оказалось — ГСЧС
08:19
Провалилась очередная попытка россиян окружить Авдеевку — Генштаб
08:01
Ночью оккупанты обстреляли Запорожье, погибли люди
16:51
«Укрэнерго» не планирует никаких ограничений потребления электроэнергии в ближайшее время
16:45
Удар по аэродрому в Бердянске был нанесен ракетами ATACMS — СМИ
15:58
«Донецкоблгаз» накануне отопительного сезона восстанавливает поврежденные обстрелами газовые сети
15:11
Россияне снизили интенсивность наступления на Лиманском направлении — Евлаш
15:06
Тела оккупантов достают из-под завалов: в ССО рассказали детали атаки ВСУ в Луганске и Бердянске
13:57
Во время пожара в Херсоне погибли две женщины
все новости
23:20
Две южные области Украины попали под российский обстрел: есть жертвы
22:00
Обстрел оккупированной Луганщины: разрушен детский сад, погиб мужчина
21:50
Аэродром Бердянска после ракетных ударов ВСУ — вид из космоса
20:30
Рыбное хозяйство Донетчины пострадало на 37,4 млн гривен из-за вторжения РФ
19:30
В Авдеевку перестали доставлять гуманитарную помощь из-за обострения ситуации — Барабаш
18:47
В Донецкой области планируют возобновить работу закрытых отделений «Укрпочты»
18:46
В севастопольском поселке произошел взрыв, видно задымление
17:24
Члены семей погибших и пострадавшие в Грозе начали получать выплаты
17:15
В Запорожской и Харьковской областях сообщили о новых жертвах обстрелов РФ
16:59
Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
16:38
Жертвами атак ХАМАС в Израиле стали 23 украинца — посол
16:28
«Российский танк с летающей башней»: Армия дронов успешно уничтожает технику россиян в Донецкой области
16:14
На Донетчине за двое суток вернули свет в 12 населенных пунктов
15:51
В Авдеевке оккупанты ударили по храму: детали
15:50
Россияне нанесли удар по Харькову, ранена пенсионерка
15:28
На Херсонскую область оккупанты сбросили шесть авиабомб — ОВА
14:49
Войска РФ утром 21 раз обстреляли Авдеевку
14:21
Оккупанты нанесли авиаракетные удары по Константиновке, из артиллерии ударили по Красногоровке
13:38
ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли село Пойма, заявил z-канал
13:14
Армия РФ ударила по Краматорску
все новости
ВИДЕО
Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Фото: ТАСС Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
18 октября, 16:59
Последствия удара по Покровску. Фото: полиция Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска
13 октября, 17:37
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама