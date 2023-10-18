Две южные области Украины попали под российский обстрел: есть жертвы

В Николаевской и Херсонской областях вечером 18 октября в результате российских обстрелов среди мирного населения есть погибшие и раненые.



В результате обстрела российскими оккупантами населенного пункта Степивской громады Николаевской области погибла женщина, есть раненые.



Как сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким, тело женщины достали из-под завалов разрушенного здания.



«Вероятно, еще один человек находится под завалами. Также пока известно об одном раненом», — сообщил Ким.



Так же он сообщил, что в результате обстрела есть повреждения жилых домов и сельхозпредприятия.



В Херсоне за вечер 18 октября пострадали двое мирных жителей. Как сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, во время обстрела Корабельного района со стороны российских оккупационных войск ранены двое мужчин.



«Оба госпитализированы. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма», — написал Мрочко в Telegram.