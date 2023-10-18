Войска РФ утром 21 раз обстреляли Авдеевку

Сегодня утром, 18 октября, российская армия атаковала Авдеевку Донецкой области. Об этом передает Суспільне Донбас.



Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отметил, что, по состоянию на 12:00 по городу солдаты РФ ударили 21 раз, ночью были единичные прилеты.



«Утром примерно с 6:10 до 6:40 состоялся массированный обстрел старой части города, затем российские военные обстреляли и центральную часть города», — рассказал начальник ГВА.



По его словам, немного напряжение спадает, однако армия РФ перегруппировывается, поэтому планируется обострение в ближайшие дни.



Напомним, 17 октября в результате обстрела женщина 1954 года рождения получила ранения спины и хребта.