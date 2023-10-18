Дві південні області потрапили під російський обстріл: є жертви

У Миколаївській та Херсонській областях увечері 18 жовтня внаслідок російських обстрілів серед мирного населення є загиблі та поранені.



Внаслідок обстрілу російськими окупантами населеного пункту Степівської громади Миколаївської області загинула жінка, є поранені.



Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, тіло жінки дістали з-під завалів зруйнованої будівлі.



«Ймовірно, ще одна людина перебуває під завалами. Також поки що відомо про одного пораненого», — повідомив Кім.



Також він повідомив, що внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків та сільгосппідприємства.



У Херсоні за вечір 18 жовтня постраждали двоє мирних мешканців. Як повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, під час обстрілу Корабельного району з боку російських окупаційних військ поранено двох чоловіків.



«Обох госпіталізовано. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма», — написав Мрочко у Telegram.