Дві південні області потрапили під російський обстріл: є жертви

У Миколаївській та Херсонській областях увечері 18 жовтня внаслідок російських обстрілів серед мирного населення є загиблі та поранені.
Внаслідок обстрілу російськими окупантами населеного пункту Степівської громади Миколаївської області загинула жінка, є поранені.
Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, тіло жінки дістали з-під завалів зруйнованої будівлі.
«Ймовірно, ще одна людина перебуває під завалами. Також поки що відомо про одного пораненого», — повідомив Кім.
Також він повідомив, що внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків та сільгосппідприємства.
У Херсоні за вечір 18 жовтня постраждали двоє мирних мешканців. Як повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, під час обстрілу Корабельного району з боку російських окупаційних військ поранено двох чоловіків.
«Обох госпіталізовано. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма», — написав Мрочко у Telegram.