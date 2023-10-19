В Донецкой области ВСУ уничтожили еще один Су-25

Силы обороны Украины на Таврическом направлении сбили российский штурмовой Су-25. Это уже пятый самолет, сбитый в Донецкой области за последние 10 суток. Про сбитый самолет сообщил объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.



«В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» враг не оставляет попыток, при поддержке авиации оцепить Авдеевку. Наши воины отбили 3 атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25», — передает объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.



Напомним, на Авдеевском направлении ВСУ продолжают держать оборону, пока российские войска уничтожают церкви.



