На Донеччині ЗСУ знищили ще один Су-25

Сили оборони України на Таврійському напрямі збили російський штурмовий Су-25. Це вже п'ятий літак, збитий на Донеччині за останні 10 діб. Про збитий літак повідомив об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського спрямування.



«У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» ворог не залишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили 3 атаки ворога та збили ще один ворожий штурмовик Су-25», - передає об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського спрямування.



Нагадаємо, на Авдіївському напрямі ЗСУ продовжують тримати оборону, доки російські війська знищують церкви.



