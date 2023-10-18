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В Авдеевке оккупанты ударили по храму: детали

18 октября 2023, 15:51

В Авдеевке оккупанты ударили по храму: детали

Оккупанты обстреляли церковь в Авдеевке. Фото: «Авдеевка перекличка» / Telegram Оккупанты обстреляли церковь в Авдеевке. Фото: «Авдеевка перекличка» / Telegram

Российские оккупанты разбомбили Свято-Николаевский храм УПЦ МП в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Авдеевка перекличка».

«Прилет» произошел 14 октября во время службы. В этот момент была служба, однако никто из присутствующих не пострадал. Сам храм получил значительные разрушения.

Отметим, что церковь находилась рядом с железнодорожным вокзалом в старой части города. Она была построена в конце XIX века и изначально в ее помещении также находилась школа.

Напомним, Покровский кафедральный собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Запорожье получил повреждения в результате обстрела российскими войсками в ночь на среду.

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