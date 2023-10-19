Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Францией

Украинская переговорная группа, возглавляемая заместителем главы Офиса президента Игорем Жовковой, начала первый раунд переговоры с Францией о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности Украины.



Пресс-служба главы украинского государства сообщает, что в переговорную группу вошли заместитель главы ОП Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.



В сообщении отмечается, что Украина уже начала двусторонние переговоры с США, Великобританией, Канадой и Японией, а Франция стала пятым государством, с которым были начаты соответствующие переговоры о гарантиях безопасности.



«Трудно переоценить важность двусторонних переговоров по безопасности с Францией как страной — основательницей Европейского Союза и НАТО. Мы постоянно чувствуем поддержку Франции как в приближении победы Украины, так и на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства», — отметил Жовква.



В Офисе президента напомнили, что «неотъемлемой составляющей гарантий безопасности» является помощь в развитии военно-промышленного комплекса и в экономическом восстановлении Украины, санкции и помощь в конфискации активов РФ как страны-агрессора.