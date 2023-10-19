Україна розпочала переговори про гарантії безпеки з Францією

Українська переговорна група, яку очолює заступник голови Офісу президента Ігор Жовкова, розпочала перший раунд переговори з Францією про укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки України.



Пресслужба глави української держави повідомляє, що до переговорної групи увійшли заступник голови ОП Роман Машовець та перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.



У повідомленні наголошується, що Україна вже розпочала двосторонні переговори зі США, Великобританією, Канадою та Японією, а Франція стала п'ятою державою, з якою було розпочато відповідні переговори про гарантії безпеки.



«Важко переоцінити важливість двосторонніх безпекових переговорів з Францією як країною — засновницею Європейського Союзу та НАТО. Ми постійно відчуваємо підтримку Франції як у наближенні перемоги України, так і на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави», — зазначив Жовква.



В Офісі президента нагадали, що «невід'ємною складовою гарантій безпеки» є допомога у розвитку військово-промислового комплексу та в економічному відновленні України, санкції та допомога у конфіскації активів РФ як країни-агресора.