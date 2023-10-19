Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Україна розпочала переговори про гарантії безпеки з Францією

19 жовтня 2023, 19:50

Україна розпочала переговори про гарантії безпеки з Францією

Українська переговорна група, яку очолює заступник голови Офісу президента Ігор Жовкова, розпочала перший раунд переговори з Францією про укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки України.

Пресслужба глави української держави повідомляє, що до переговорної групи увійшли заступник голови ОП Роман Машовець та перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

У повідомленні наголошується, що Україна вже розпочала двосторонні переговори зі США, Великобританією, Канадою та Японією, а Франція стала п'ятою державою, з якою було розпочато відповідні переговори про гарантії безпеки.

«Важко переоцінити важливість двосторонніх безпекових переговорів з Францією як країною — засновницею Європейського Союзу та НАТО. Ми постійно відчуваємо підтримку Франції як у наближенні перемоги України, так і на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави», — зазначив Жовква.

В Офісі президента нагадали, що «невід'ємною складовою гарантій безпеки» є допомога у розвитку військово-промислового комплексу та в економічному відновленні України, санкції та допомога у конфіскації активів РФ як країни-агресора.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
гарантії безпеки

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:02
Гереги 8 років платили зарплату керівнику «Епіцентру» на окупованому Донбасі — «Схеми»
12:56
В Україні загинув російський бойовик «казак Бабай»
22:00
Обстріл окупованої Луганщини: зруйновано дитячий садок, загинув чоловік
19:30
До Авдіївки перестали доставляти гуманітарну допомогу через загострення ситуації — Барабаш
18:47
На Донеччині планують відновити роботу закритих відділень «Укрпошти»
17:23
Члени сімей загиблих та постраждалі в Грозі почали отримувати виплати
16:14
На Донеччині за дві доби повернули світло до 12 населених пунктів
15:50
Росіяни завдали удару по Харкову, поранено пенсіонерку
15:28
На Херсонщину окупанти скинули шість авіабомб — ОВА
11:50
Під завалами багатоповерхового будинку в Запоріжжі можуть бути люди — ДСНС
11:35
«ДНР» ставить підлітків на військовий облік
10:56
Обстрілом пошкоджено православний храм у Запоріжжі
10:30
Під Авдіївкою окупанти вводять у бій техніку 1950-х років — Newsweek
09:45
Під завалами гуртожитку у Слов'янську людей не було — ДСНС
08:19
Провалилася чергова спроба росіян оточити Авдіївку — Генштаб
08:01
Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, загинули люди
16:51
«Укренерго» не планує жодних обмежень споживання електроенергії найближчим часом
16:45
Удар по летовищу в Бердянську був завданий ракетами ATACMS — ЗМІ
15:57
«Донецькоблгаз» напередодні опалювального сезону відновлює пошкоджені обстрілами газові мережі
15:11
Росіяни знизили інтенсивність наступу на Лиманському напрямі — Євлаш
усі новини
19:50
Україна розпочала переговори про гарантії безпеки з Францією
19:40
Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ►
19:16
Постачань ракет Taurus з Німеччини в Україну поки не буде — посол
18:51
Окупанти вдарили по Херсонщині: поранено 2 жінок
18:00
Monobank заявив, що не блокуватиме карти ухилянтів, це фейк
16:52
До Нацполіції надійшло понад 18 тисяч звернень про зникнення українських дітей
16:30
Президенту України показали відновлені будинки в Ірпені та Бузовій
16:25
ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямі вразили близько 200 окупантів, сталося 30 бойових зіткнень — Євлаш
15:55
Воїни ССО вивели з ладу засіб РЕБ окупантів у Бахмуті
15:07
Швеція близька до надання Україні винищувачів Gripen — Politico
14:55
Штурмували Авдіївку та Бахмут: СБУ повідомила про підозру 6 бойовикам «ЛДНР»
14:04
ВРУ підтримала заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ
13:45
В Ізраїлі підтверджено загибель 18 українських громадян, а не 23 — посол
13:02
Гереги 8 років платили зарплату керівнику «Епіцентру» на окупованому Донбасі — «Схеми»
12:56
В Україні загинув російський бойовик «казак Бабай»
12:36
Двом кримським високопоставленим силовикам загрожує 15 років позбавлення волі
12:35
Окупанти відновили масовані атаки на Авдіївку: скільки мешканців залишилось у місті
11:53
Окупанти з артилерії вдарили по Херсону: поранено троє людей
11:39
На Донеччині ЗСУ знищили ще один Су-25
11:07
З'явилися супутникові знімки військового аеродрому Луганська після ракетного удару
усі новини
ВІДЕО
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама