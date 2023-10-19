В Донецкой области потратили более 140 млн грн. на компенсацию за разрушенное жилье

Более 1700 семей из Донецкой области получили компенсацию за поврежденное жилье из-за боевых действий по программе «єВідновлення». Об этом на брифинге 19 октября сообщила заместитель директора департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.



В реестр поврежденного имущества внесены 5,5 тысяч домов из 37 тысяч.



«На сегодня в области разрушено 37 142 дома, из них 3561 многоэтажка, 33 581 частный дом. Уже 5545 объектов из них обследованы и внесены в реестр поврежденного имущества. Это хорошие темпы. Люди могут рассчитывать на компенсацию», — сказала Гусева.



Уже обработаны 3643 заявления от жителей области на получение выплат за поврежденное имущество. Из них 1739 получили положительное решение на 142,6 миллионов гривен.



Отказано в предоставлении компенсаций 1383 заявителям. Это произошло в основном из-за того, что люди просто не предоставили доступа для проведения обследования домов или не собрали полный пакет необходимых документов. Если эти препятствия будут устранены, жители области могут снова подать заявления.



Кроме того, в Донецкой области подано 280 заявлений на компенсацию за разрушенное жилье и принято 48 положительных решений на 63,8 миллионов гривен. Уже сформировано 44 сертификата, и как только вступит в действие порядок выдачи, люди получат их для приобретения жилья на территории Украины.