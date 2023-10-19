Армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов Донецкой области: есть разрушения

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Юрий Мороз

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Донецкую область. В частности, двенадцать населенных пунктов были атакованы. Раненых и пострадавших нет. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«За предыдущие сутки информация о погибших и раненых в Донецкой области не поступала», — написал он.



По словам Мороза, ситуация в регионе следующая: на Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар из Градов.



На Донецком направлении в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка. Накануне Авдеевка подверглась трем авиаракетным ударам, утром — двум массированным артобстрелам; повреждены 4 многоэтажки и территория АКХЗ. В Украинске Селидовской громаде повреждены 19 частных домов, 8 многоэтажек, 2 хозяйственные постройки, 2 образовательных учреждения и админздание. В Очеретинской громаде повреждена школа в Желанном, обстреляны окраины Очеретино и Новобахмутовки.



На Горловском направлении поврежден дом в Нелиповке Торецкой громаде. В Часовоярской громаде повреждены 3 дома. Обстреляны окраины Константиновки.



На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано 8 обстрелов Лиманской громаде.



Напомним, в Сватовском районе на оккупированной территории Луганской области при обстреле погиб мирный житель.