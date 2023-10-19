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На Донеччині витратили понад 140 млн грн. на компенсацію за зруйноване житло

19 жовтня 2023, 21:00

На Донеччині витратили понад 140 млн грн. на компенсацію за зруйноване житло

Понад 1700 сімей із Донецької області отримали компенсацію за пошкоджене житло через бойові дії за програмою «Відновлення». Про це на брифінгу 19 жовтня повідомила заступник директора департаменту ЖКГ Донецької облдержадміністрації Лариса Гусєва.

До реєстру пошкодженого майна внесено 5,5 тисяч будинків із 37 тисяч.

«На сьогодні в області зруйновано 37 142 будинки, з них 3561 багатоповерхівку, 33 581 приватний будинок. Вже 5545 об'єктів з них обстежено та внесено до реєстру пошкодженого майна. Це добрі темпи. Люди можуть розраховувати на компенсацію», — сказала Гусєва.

Вже опрацьовано 3643 заяви від мешканців області на отримання виплат за пошкоджене майно. Із них 1739 отримали позитивне рішення на 142,6 мільйона гривень.

Відмовлено у наданні компенсацій 1383 заявникам. Це сталося здебільшого через те, що люди просто не надали доступу для проведення обстеження будинків або не зібрали повного пакета необхідних документів. Якщо ці перешкоди будуть усунені, мешканці області можуть знову подати заяви.

Крім того, на Донеччині подано 280 заяв на компенсацію за зруйноване житло та прийнято 48 позитивних рішень на 63,8 мільйонів гривень. Вже сформовано 44 сертифікати, і як тільки набуде чинності порядок видачі, люди отримають їх для придбання житла на території України.

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