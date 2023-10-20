Более недели почти все жители Очеретинской громады живут без света

Из-за непрекращающихся обстрелов жители почти всех населенных пунктов Очеретинской громады в Донецкой области лишены электричества уже восьмой день. За это время два раза удалось возобновить энергоснабжение в Новоселовке. Свет есть в одном населенном пункте, еще в одном — частично. Об этом сообщает «Суспільне Донбас».

Председатель Очеретинской поселковой военно-гражданской администрации Николай Коваленко рассказал изданию, что энергоснабжение почти нигде не восстановили.

«Сегодня частично — в Новоселовке. 19 октября также был поврежден свет в Желанном, но его восстановили. Камыш без света. Повреждена высоковольтная линия, которая идет по полям. Специалисты не могут выехать туда и восстановить, потому что им нужно раскладывать высокие башни. Вся местность очень хорошо просматривается», — сказал Коваленко.

По его словам, из 27 населенных пунктов громады, подконтрольных Украине, в более десяти энергоснабжение возобновить невозможно. Приблизительно в половине населенных пунктов такая возможность есть.

В Очеретинскую громаду входят 37 населенных пунктов, девять из них оккупированы. Более половины территории громады расположена близко к линии боевых действий. До начала полномасштабного российского вторжения в громаде проживало 24 тысячи жителей, отметил Николай Коваленко.

Напомним, утром 10 октября российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Очеретино Донецкой области.