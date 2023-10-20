Понад тиждень майже всі жителі Очеретинської громади живуть без світла

Через безперервний обстріл жителі майже всіх населених пунктів Очеретинської громади в Донецькій області позбавлені електрики вже восьмий день. За цей час двічі вдалося відновити енергопостачання у Новоселівці. Світло є в одному населеному пункті, ще в одному частково. Про це повідомляє «Суспільне Донбас».

Голова Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Микола Коваленко розповів, що енергопостачання майже ніде не відновили.

«Сьогодні частково є у Новоселівці. 19 жовтня також було пошкоджено світло у Бажаному, але його відновили. Очеретино без світла. Пошкоджено високовольтну лінію, яка йде полями. Фахівці не можуть виїхати туди та відновити, бо їм потрібно розкладати високі вежі. Вся місцевість дуже добре проглядається», — сказав Коваленко.

За його словами, із 27 населених пунктів громади, підконтрольних Україні, у понад десять енергопостачання відновити неможливо. Приблизно о пів на населені пункти така можливість є.

До Очеретинської громади входять 37 населених пунктів, дев'ять із них окуповані. Більше половини території громади розташовані близько до лінії бойових дій. До початку повномасштабного російського вторгнення у громаді проживало 24 тисячі мешканців, зазначив Микола Коваленко.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська обстріляли залізничний вокзал в Очеретині Донецької області.