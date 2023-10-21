В Ростовской области сработала система ПВО

Сегодня, 21 октября, в 14.10 над Ростовской областью снова сработали средства ПВО, прикрывающие граничащую с Украиной область РФ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



«Воздушная цель в результате уничтожена. Благодарю наших военных за хорошую работу», — написал Голубев у себя в Telegram.



Однако через час после работы противовоздушной обороны, системе ПВО снова пришлось защищать небо. Ранее, 19 октября, над Ростовом российская система противовоздушной обороны уже сбивала беспилотник.



Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт также заявлял об атаке 10 беспилотников. По его словам, обломки упали на территорию учебного заведения.



