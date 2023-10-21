У Ростовській області спрацювала система ППО

Сьогодні, 21 жовтня, о 14.10 над Ростовською областю знову спрацювала система ППО, яка прикриває область РФ, що межує з Україною. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.



«Повітряну ціль в результаті знищено. Дякую нашим військовим за хорошу роботу», — написав Голубєв у себе в Telegram.



Проте за годину після роботи протиповітряної оборони системі ППО знову довелося захищати небо. Раніше, 19 жовтня, над Ростовом російська система протиповітряної оборони вже збивала безпілотник.



Нагадаємо, губернатор Курської області Роман Старовойт також заявляв про атаку 10 безпілотників. З його слів, уламки впали на територію навчального закладу.



