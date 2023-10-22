Минобороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье: как оно выглядит

Министерство обороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье. Оно прошло все необходимые испытания в подразделениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
«Военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщины, участвовавшие в тестировании, положительно оценили следующие характеристики белья:
В Минобороны добавили, что комплекты женского белья производятся в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.
Напомним, число женщин в украинской армии с 2021 года выросло на 12 тысяч, то есть на 40%. Сейчас проходят службу около 43 тысяч военнослужащих.