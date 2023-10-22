Минобороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье: как оно выглядит

Министерство обороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье. Оно прошло все необходимые испытания в подразделениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.



«Военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям», — говорится в сообщении.





Отмечается, что женщины, участвовавшие в тестировании, положительно оценили следующие характеристики белья:

качественные материалы (в составе хлопок и эластан), которые хорошо «вентилируются» и отводят влагу;

удобный крой, не ограничивающий движений и подходящий для использования даже в полной экипировке;

размерная сетка охватывает широкий спектр размеров – от XS до XL;

универсальная, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.

В Минобороны добавили, что комплекты женского белья производятся в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.



Напомним, число женщин в украинской армии с 2021 года выросло на 12 тысяч, то есть на 40%. Сейчас проходят службу около 43 тысяч военнослужащих.