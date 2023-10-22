Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну: як вона виглядає

Міністерство оборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну. Воно пройшло всі необхідні випробування у підрозділах. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.
«Військовослужбовці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінки, які брали участь у тестуванні, позитивно оцінили такі характеристики білизни:
У Міноборони додали, що комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
Нагадаємо, кількість жінок в українській армії з 2021 року зросла на 12 тисяч, тобто на 40%. Наразі проходять службу близько 43 тисяч військовослужбовців.