Оккупанты увеличили количество штурмов, атакуют с трех сторон — Луганская ОВА

Российская армия активно ведет штурмы позиций украинские военнослужащих в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Россияне начали увеличивать количество направлений штурмов. Если в начале осени они сосредотачивались преимущественно на одном из них, то теперь атакуют с двух, иногда трех сторон», — отметил он.



По его информации, очередные их попытки отражены вблизи Надежды, Белогоровки, Серебрянского лесничества. Также они обстреляли Невское, и Макеевку.



Кроме того, в так называемой «ЛНР» растет количество дезертиров. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что это не только россияне, а «свои» бойцы «народной милиции». Так, большинство из которых были в свое время принудительно мобилизованы.



«Они самовольно бросают позиции из-за больших потерь, недовольства действиями командования, постоянно требующего мясных штурмов, из-за отношения к ним не по уставу», — резюмировал он.



Напомним, оккупанты 18 октября не прекращали обстреливать ряд населенных пунктов в Луганской области. В результате атаки пострадало село Невское.