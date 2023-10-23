Украинская ПВО уничтожила ночью 14 БПЛА и управляемую ракету Х-59

В ночь на 23 октября 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину «шахедами», управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Об этом сообщили в командовании ВС ВСУ.



«Шахедами» противник атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины, по маршруту ударных БплА сработала противовоздушная оборона.



Ракета Х-59 применена самолетом Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области, беспилотник неустановленного типа предположительно был запущен с северной границы.



Благодаря боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены: 13 БПЛА «Shahed-136/131», одна управляемая авиационная ракета Х-59 и один ударный БпЛА (тип не установлен).



Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреливают Украину беспилотниками неустановленного типа. Двигатели для них они покупают на AliExpress.