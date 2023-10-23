Українська ППО знищила вночі 14 БПЛА та керовану ракету Х-59

У ніч на 23 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну «шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Про це повідомили у командуванні ЗС ЗСУ.



«Шахедами» противник атакував з півдня (мис Чауда, Крим), направив їх за різними напрямками – південні, східні та центральні регіони України, за маршрутом ударних БПЛА спрацювала протиповітряна оборона.



Ракета Х-59 застосована літаком Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області, безпілотник невстановленого типу був запущений з північного кордону.



Завдяки бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України всі повітряні цілі були знищені: 13 БПЛА «Shahed-136/131», одна керована авіаційна ракета Х-59 та один ударний БпЛА невстановленого типу.



Раніше стало відомо, що російські окупанти обстрілюють Україну безпілотниками невстановленого типу. Двигуни для них вони купують на AliExpress.