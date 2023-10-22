В РФ покупают двигатели для новых БПЛА на AliExpress — Игнат

Российские оккупанты обстреливают Украину беспилотниками неустановленного типа. Двигатели для них они покупают на AliExpress. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



Он отметил, что это подтверждает анализ обломков дронов.



«Есть обломки, видно из чего они сделаны. Фактически там с AliExpress куплены двигатели и, таким образом, противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из простых материалов, как говорят, «из палок» лепят этот самолет и запускают его в сторону нашего государства», — отметил он.



Однако, по его словам, эти БПЛА ударного типа, поэтому остаются опасными, так как несут несколько килограммов взрывчатки.



Напомним, ранее мы писали, что в РФ планируют увеличить производство ударных дронов.