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Армия РФ планирует перерезать дорогу к Авдеевке — Барабаш

23 октября 2023, 15:38

Армия РФ планирует перерезать дорогу к Авдеевке — Барабаш

Российские оккупанты постоянно обстреливают дороги, которые ведут к Авдеевке, это приводить к затруднению эвакуации местного населения и поставок гуманитарной помощи. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам начальник Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, ситуация с логистикой «очень сложная».

«22 километра в город постоянно под обстрелами — и днем, и ночью. Соответственно это очень усложняет и эвакуацию, и ввоз гуманитарной помощи. Любая логистика – это все через один путь. Конечно, враг пытается ее перерезать. Враг пытается держать ее постоянно под обстрелами», — отметил он.

Кроме того, оккупанты запускают беспилотные аппараты Орланы, которые следят за дорогой. Так, любое движение для них сигнал для того, чтобы открывать огонь.

Также Барабаш рассказал, что сегодня планируется эвакуация, последние три дня никто не выезжал за пределы города из-за атак россиян. По состоянию на 23 октября в Авдеевке остаются 1601 человек.

Напомним, 23 октября российские оккупанты массировано обстреляли старую часть Авдеевки Донецкой области. Пока информация о погибших и пострадавших не поступала. 

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