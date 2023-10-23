Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ планує перерізати дорогу до Авдіївки — Барабаш

23 жовтня 2023, 15:38

Армія РФ планує перерізати дорогу до Авдіївки — Барабаш

Російські окупанти постійно обстрілюють дороги, які ведуть до Авдіївки, це ускладнює проведення евакуації місцевого населення та постачання гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, ситуація з логістикою «дуже складна».

«22 кілометри до міста постійно під обстрілами — і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює і евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика – це через один шлях. Звісно, ворог намагається її перерізати. Ворог намагається тримати її постійно під обстрілами», — зазначив він.

Окрім того, окупанти запускають безпілотні апарати Орлани, які стежать за дорогою. Так, будь-який рух для них сигнал для того, щоб відкривати вогонь.

Також Барабаш розповів, що сьогодні планується евакуація, останні три дні ніхто не виїжджав за межі міста через атаки росіян. Станом на 23 жовтня в Авдіївці залишаються 1601 особа.

Нагадаємо, 23 жовтня російські окупанти масово обстріляли стару частину Авдіївки Донецької області. Поки що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Віталій Барабаш
Місця
Донецька область Авдіївка
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:01
Українців змушують здавати кров для загарбників на тимчасово окупованих територіях — ЦНС
14:35
Окупанти знищили школу у Маріуполі, побудовану у 1894 році
13:58
В порт Маріуполя вперше зайшов морський балкер окупантів – радник мера
11:58
У «ЛНР» мобілізують студентів денної форми — ОВА
19:10
Чотирьох людей поранено в Донецьку внаслідок обстрілу
21:03
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
16:59
Борги жителів Донецької області за комунальні послуги перевищили 3 млрд гривень
16:29
У Донецьку через обстріл загинув місцевий житель
16:25
Понад тиждень майже всі жителі Очеретинської громади живуть без світла
16:23
На окупованих територіях росіяни планують посилити перевірки місцевого населення
13:53
Американський військовий назвав цілі, проти яких ракети ATACMS неефективні — Forbes
13:09
Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
12:54
У дев'яти областях України зафіксовано відключення світла — Міненерго
11:27
Росіяни обстріляли Куп'янський район, поранено мирного жителя
10:44
Окупанти готують наступ на Куп'янськ, перекидають техніку та солдатів із Луганська — АТЕШ
09:08
ЗСУ зайняли важливий плацдарм на лівому березі Дніпра — ISW
08:35
Окупанти знову намагаються оточити Авдіївку, зазнають втрат — Генштаб
08:21
Окупанти шукають у телефонах школярів українські застосунки — ЦНС
08:01
У Пентагоні розповіли, як Україна використовуватиме ракети ATACMS
13:02
Гереги 8 років платили зарплату керівнику «Епіцентру» на окупованому Донбасі — «Схеми»
усі новини
17:10
Україна отримала від Фінляндії 9 спецавто: список
17:01
Українців змушують здавати кров для загарбників на тимчасово окупованих територіях — ЦНС
16:45
Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро допомоги із фонду ЄС для України
16:34
Українські моряки взяли участь у багатонаціональних навчаннях у Великій Британії
16:33
Армія РФ атакувала Херсонщину: чотири населені пункти залишилися без світла
16:17
Сили оборони України показали, як ліквідують техніку окупантів за допомогою дронів
15:41
«Шахтар» розірвав контракт із футболістом Олександром Роспутьком, який втік до РФ
15:38
Армія РФ планує перерізати дорогу до Авдіївки — Барабаш
15:13
Над Ростовом спрацювала система ППО
14:35
Окупанти знищили школу у Маріуполі, побудовану у 1894 році
13:58
В порт Маріуполя вперше зайшов морський балкер окупантів – радник мера
13:46
Український інститут національної пам'яті розвінчав міфи про «братні народи»
13:24
Україна отримала від ЄС дев'ятий транш макрофінансової допомоги
13:12
Жінка загинула внаслідок обстрілу Куйбишевського району Донецька
12:29
Окупанти завдали ракетного удару по шахті на Донеччині
11:58
У «ЛНР» мобілізують студентів денної форми — ОВА
11:54
У Джанкої зникають окупанти
11:25
Навідник обстрілів по Херсону: «мені подобається Радянський Союз»
11:12
Пропагандист Соловйов отримав звання «героя ДНР»
10:42
Окупанти вранці масовано обстріляли Авдіївку: Барабаш прокоментував обстановку в місті
усі новини
ВІДЕО
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець Україні вдалося повернути ще трьох дітей
21 жовтня, 13:45
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09
Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ► Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ►
19 жовтня, 19:40
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама