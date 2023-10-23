Армія РФ планує перерізати дорогу до Авдіївки — Барабаш

Російські окупанти постійно обстрілюють дороги, які ведуть до Авдіївки, це ускладнює проведення евакуації місцевого населення та постачання гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Радіо Свобода.



За словами начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, ситуація з логістикою «дуже складна».



«22 кілометри до міста постійно під обстрілами — і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює і евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика – це через один шлях. Звісно, ворог намагається її перерізати. Ворог намагається тримати її постійно під обстрілами», — зазначив він.



Окрім того, окупанти запускають безпілотні апарати Орлани, які стежать за дорогою. Так, будь-який рух для них сигнал для того, щоб відкривати вогонь.



Також Барабаш розповів, що сьогодні планується евакуація, останні три дні ніхто не виїжджав за межі міста через атаки росіян. Станом на 23 жовтня в Авдіївці залишаються 1601 особа.



Нагадаємо, 23 жовтня російські окупанти масово обстріляли стару частину Авдіївки Донецької області. Поки що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.