Херсон під ворожим вогнем — Мрочко

Сьогодні, 28 жовтня, російські окупанти продовжують знищувати міську інфраструктуру Херсона, завдаючи ударів по різних районах міста. Про це у Telegram написав начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Херсон під ворожим вогнем! Вибухи лунають у прибережних районах міста! Особлива увага Дніпровський район!», — зазначив Мрочко.



Він попросив місцевих жителів бути обережними й перейти у безпечніші місця, а також не перебувати на відкритому просторі.



Раніше окупанти завдали ракетного удару, внаслідок якого пошкоджено понад двадцять цивільних об'єктів у центрі Херсона.

Зруйновані будинки Херсона. Фото: Роман Мрочко

Серед них: п'ятнадцять приватних будинків, три багатоповерхівки, чотири магазини, адміністративне та банківське приміщення. Поранення отримали семеро людей.

Зруйновані будинки Херсона. Фото: Роман Мрочко



