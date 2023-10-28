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Херсон під ворожим вогнем — Мрочко

28 жовтня 2023, 17:08

Херсон під ворожим вогнем — Мрочко

Сьогодні, 28 жовтня, російські окупанти продовжують знищувати міську інфраструктуру Херсона, завдаючи ударів по різних районах міста. Про це у Telegram написав начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Херсон під ворожим вогнем! Вибухи лунають у прибережних районах міста! Особлива увага Дніпровський район!», — зазначив Мрочко.

Він попросив місцевих жителів бути обережними й перейти у безпечніші місця, а також не перебувати на відкритому просторі.

Раніше окупанти завдали ракетного удару, внаслідок якого пошкоджено понад двадцять цивільних об'єктів у центрі Херсона.

Зруйновані будинки Херсона. Фото: Роман Мрочко

Серед них: п'ятнадцять приватних будинків, три багатоповерхівки, чотири магазини, адміністративне та банківське приміщення. Поранення отримали семеро людей.

Зруйновані будинки Херсона. Фото: Роман Мрочко

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