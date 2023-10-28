Результат ракетного удара по Херсону: разрушены дома, магазины и банк

Вчера, 27 октября, после шести вечера российские оккупанты нанесли ракетный удар, в результате которого повреждено более двадцати гражданских объектов в центре Херсона. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Это пятнадцать частных домов, три многоэтажки, четыре магазина, административное и банковское помещение. Ранения получили семь человек: двое – средней степени тяжести, все остальные – "легкие"», — подписал он видео у себя в Facebook.



Утром оккупанты снова ударили по Херсону. В 05.00 под огнем оказался Корабельный район. Ранение получила 80-летняя женщина. Медицинскую помощь ей оказали на месте врачи «экстренки».



Напомним, вчера вечером, 27 октября, российские оккупанты атаковали Херсонскую область. Семейная пара получила ранения.