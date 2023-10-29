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Из-за непогоды пострадали двое людей на Харьковщине

29 октября 2023, 14:12

Из-за непогоды пострадали двое людей на Харьковщине

В Харьковской области за минувшие сутки, 28 октября, пострадали двое гражданских из-за падения деревьев. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Из-за непогоды за прошедшие сутки в Харьковской области в пределах населенных пунктов сильным ветром повалено по меньшей мере 17 деревьев, повреждены автомобили», — написал он.

По его словам, ветром повреждены крыши 3-х многоэтажных домов. Также пострадало здание поликлиники в Харькове.

Также Синегубов рассказал, что получили травмы и были госпитализированы 2 человека.

Напомним, из-за последствий непогоды со шквальным ветром в Киеве уже погибло двое людей — мужчины в возрасте 65 и 35 лет, семь жителей столицы получили травмы и переломы. 

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