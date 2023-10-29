Из-за непогоды пострадали двое людей на Харьковщине

В Харьковской области за минувшие сутки, 28 октября, пострадали двое гражданских из-за падения деревьев. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Из-за непогоды за прошедшие сутки в Харьковской области в пределах населенных пунктов сильным ветром повалено по меньшей мере 17 деревьев, повреждены автомобили», — написал он.



По его словам, ветром повреждены крыши 3-х многоэтажных домов. Также пострадало здание поликлиники в Харькове.



Также Синегубов рассказал, что получили травмы и были госпитализированы 2 человека.



Напомним, из-за последствий непогоды со шквальным ветром в Киеве уже погибло двое людей — мужчины в возрасте 65 и 35 лет, семь жителей столицы получили травмы и переломы.